İZMİR'DEKİ LÜKS SİTEDE "YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ 3 AY ÖNCE YENİLENMİŞ"

İzmir'de lüks sitedeki yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı (4)

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks sitede çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Site yönetimi işletme müdürü Ertan İlbeyli, yangın algılama sistemini 3 ay önce yenileme ihtiyacı duyduklarını belirtip, "Nitekim yeniledik de. Sistemde aktif olarak çalıştı. Burada önemli olan güvenlik görevlilerimizin, olaya hızla müdahalesi ve gerekli tedbirin alınmasıydı. Binada yaşayanların tahliyesi için çaba göstermeleriydi. Yangın algılama sistemleri faydalı. Yangın esnasında, ilk olarak binadan çıkan bir öğretmenimiz dumanı fark ediyor. Aynı anda hem uyarı sisteminin alarmı bize düşüyor hem de bu öğretmenimizin ikazı geliyor. Bu da tahliyeyi hızlandırdı" dedi. (DHA)