İzmir'deki konsere bıçaklı kavgada ölen genç için tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen bir konsere girmek için sırada bekleyenler arasında çıkan bıçaklı kavgada Doğan Çatal'ın (17) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen bir konsere girmek için sırada bekleyenler arasında çıkan bıçaklı kavgada Doğan Çatal'ın (17) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 25 Haziran'da Mavişehir'deki bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen konserde çıkan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, H.Ş. (17) adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mavişehir'deki bir alışveriş merkezi içinde düzenlenen konsere girmek için sırada bekleyen iki grup arasında "ters bakma" gerekçesiyle çıkan bıçaklı kavgada Doğan Çatal, B.B. (20) ve Y.K. (17) yaralanmış, ağır yaralanan Çatal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis, olayla ilgili yaşı küçük H.Ş. (17) ve 2 kişiyi yakalamıştı.