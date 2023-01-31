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İzmir'deki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 gözaltı (2)

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İzmir'deki 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 gözaltı (2)

15 TUTUKLAMAİzmir'in 11 ilçesinde düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 59 şüpheliden 39'u jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

15 TUTUKLAMA

İzmir'in 11 ilçesinde düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 59 şüpheliden 39'u jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kadir ÖZEN / İZMİR, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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