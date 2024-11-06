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İzmir'deki Kimya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'deki Kimya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki diğer fabrikaya sıçradı. İtfaiye ekipleri ile çalışanların ortak müdahalesi sonucunda yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 işçi dumandan etkilendi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Çiğli ilçesindeki kimya fabrikasında çıkan yangın bitişikteki bir diğer kimya fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına fabrika çalışanları da destek verdi. 2 işçi dumandan etkilendi. İşçilere yangın yerinde hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin her iki fabrikaya 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. Fabrika çalışanlarından Cemil Ceylan, "Yanımızdaki fabrikada patlama ile birlikte yangın çıktı. Yardıma koştuk. Yangın bizim çalıştığımız kimya fabrikasına da sıçradı. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürüldü" dedi.

Öte yandan yangında yol kenarında park halindeki iki otomobil de demir yığınına döndü.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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