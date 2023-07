İzmir'deki Kazada Ölenlerin Aileleri Hukuki Girişimde Bulunacak

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, avukatları aracılığıyla her türlü hukuki girişimde bulunacaklarını açıkladı. Avukat, olayın bilerek ve isteyerek gerçekleştirildiğini belirterek, şüphelinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini söyledi.

'HER TÜRLÜ HUKUKİ GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ'

İzmir'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada Özer ve Akbaş ailelerinin avukatı Aykut Dikencik, yazılı açıklama yaptı. Her türlü hukuki girişimde bulunacaklarını söyleyen avukat Dikencik açıklamasında, "Kamuoyuna yansıyan kamera kayıtlarında da görüleceği üzere olayın trafikte makas atmak suretiyle gerçekleştiği ancak bunun bir kazadan çok bilerek ve isteyerek işlenmiş bir eylem olduğu açıktır. Hatta şüpheli halk diliyle, 'cinayet' olarak tabir edilebilecek bir eylem gerçekleştirmiştir. Müvekkillerim Özer ve Akbaş ailelerinin avukatı olarak her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz" dedi.

Tolga TAHÇI / İZMİR,