İzmir'deki Kazada Ölenlerin Aileleri Hukuki Girişimde Bulunacak
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İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, avukatları aracılığıyla her türlü hukuki girişimde bulunacaklarını açıkladı. Avukat, olayın bilerek ve isteyerek gerçekleştirildiğini belirterek, şüphelinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceklerini söyledi.
'HER TÜRLÜ HUKUKİ GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ'
İzmir'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada Özer ve Akbaş ailelerinin avukatı Aykut Dikencik, yazılı açıklama yaptı. Her türlü hukuki girişimde bulunacaklarını söyleyen avukat Dikencik açıklamasında, "Kamuoyuna yansıyan kamera kayıtlarında da görüleceği üzere olayın trafikte makas atmak suretiyle gerçekleştiği ancak bunun bir kazadan çok bilerek ve isteyerek işlenmiş bir eylem olduğu açıktır. Hatta şüpheli halk diliyle, 'cinayet' olarak tabir edilebilecek bir eylem gerçekleştirmiştir. Müvekkillerim Özer ve Akbaş ailelerinin avukatı olarak her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz" dedi.Avukat Dikencik, 4'ü müvekkillerinin ailelerinden olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, yine müvekkillerinin ailelerinden aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı elim olay ile insanların ölümüne sebebiyet veren kişinin tam olarak tespit edilmesi talebini savcılığa ilettiklerini kaydetti. Dikencik, "Bu olaya sebebiyet veren kişi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46'ncı maddesi 'G', bendinde düzenlenmiş bulunan trafik kurallarını ihlal ederek, kendi yollarında ve kendi şeritlerinde trafik kurallarına uygun şekilde hareket eden araçların arasında makas atmak suretiyle diğer vatandaşların sürüş güvenliğini ve can güvenliğini tehlikeye atmıştır. Bu bağlamda olaya sebebiyet veren kişi, bilerek ve sonuçlarını öngörerek olayı gerçekleştirmiştir" diye konuştu.'YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI ELZEMDİR'Şüphelinin en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Dikencik, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Her ne kadar, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan bu eylem taksirle öldürme suçu olarak nitelendirilse de olay bütünüyle ele alındığında, bunun taksirle değil, hukuki tabirle en hafif olası kast ile adam öldürme suçunu gerçekleştirdiği muhakkaktır. Üzülerek belirtmek isteriz ki, ülkemizde bu tür eylemlerin sıkça yaşandığı durumlara şahit olunmaktadır. Halk arasında bu tür fiillerin cezasız kaldığı yönünde yüksek kanaat hasıldır. Bu ve bu gibi durumların bir daha yaşanmaması adına yasa koyucunun ilgili kanunlarda caydırıcı hükümlerin yer aldığı yasal düzenlemelerin yapılması elzemdir. Son olarak belirtmek isteriz ki; müvekkillerimin bayramını yasa çeviren bu olayı gerçekleştiren şüphelinin, hukuken en ağır cezayla cezalandırılması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."
Tolga TAHÇI / İZMİR,