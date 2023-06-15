İzmir'deki kapora dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama

İZMİR - İnternet satış sitelerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora alıp, ilana koydukları ürünleri göndermeyen ve bu yöntemle 2 milyon liralık haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ikamet eden bir çok vatandaşın, internet siteleri üzerinde yayınlanan satılık eşya, gıda ve taşınmaz ilanları için satıcılarla iletişime geçtiklerini, kapora gönderip ürün alamadıkları şikayetiyle başvurması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şahısların kendilerine belirtilen banka hesaplarına ilandaki ürünler karşılığında kapora adı altında para gönderdikleri, ancak ürünlerin şahıslara gönderilmediği, müştekilerin zarara uğratıldığı ve yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ayrıca ülkemizde faaliyet gösteren kurumsal araç sigorta firmalarına ait internet sitelerinin vatandaşlar tarafından gerçeklerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç sigorta sitelerini hazırlattıkları ve sayfa üzerine iletişim bilgilerini ekledikleri belirlendi. Araç sigortası yaptırmak isteyen vatandaşların sahte sitelerde yer alan iletişim numaraları ile irtibata geçerek araçlarının sigortalarını yaptırmak amacıyla sigorta firmalarından teklifler aldıklarını, şüpheli şahısların piyasa fiyatından daha düşük bedelle teklif verdikleri, bu durumun müştekilere cazip gelmesi üzerine şüphelilerin, müştekileri araç sigortasını yaptırma konusunda ikna ettikleri, akabinde müştekilerin şüpheli şahısların kontrollerinde bulunan banka hesaplarına araç sigorta bedeli olarak para gönderdikleri, araç sigortalarının yapılmadığı da tespit edildi.

Hava destekli operasyon

Siber polisinin detaylı çalışmasının ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri bir bir belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon için düğmeye basan polis, havadan helikopter ve özel harekat destekli operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda hedef 24 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

5 tutuklama

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden 18'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken 12 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbestbırakıldı.