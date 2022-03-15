İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 6-12 Mart arasında 8 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı ve Narlıdere ve 4 ilde ev, iş yeri, depo ve araçlarda yapılan aramalarda 900 bin dolu makaron, 9 bin 280 litre etil alkol, 10 litre sahte içki, 9 bin 155 boş kavanoz ve kapağı, 2 kilo 30 gram cinsel gücü artırdığı öne sürülen ilaç etken maddesi, 22 bin 872 hap, spreyler ve suçta kullanılan 500 litrelik kazan ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'u tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İzmir, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title