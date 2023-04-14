İzmir'deki kaçak sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ve Karşıyaka ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 milyon 755 bin 600 doldurulmuş sigara, 258 bin 600 boş bandrolsüz makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'in Buca ve Karşıyaka ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 milyon 755 bin 600 doldurulmuş sigara, 258 bin 600 boş bandrolsüz makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesindeki 3 araç ile Karşıyaka ilçesinde depo ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 5 milyon 755 bin 600 doldurulmuş sigara, 258 bin 600 boş bandrolsüz makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.