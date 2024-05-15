İzmir'de izinsiz gösteride görevli memura mukavemette bulunan 14 şüpheli yakalandı

İzmir'de izinsiz gösteride görevli memura mukavemette bulundukları ve yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde ve çevresinde düzenlenen izinsiz gösteriyle ilgili bazı şüphelilere yönelik inceleme başlatıldı.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura direnme ve yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin tespitine yönelik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kolluk kuvvetlerine taş, sandalye, kül tablası ve flama sopasıyla saldıran 19 şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 14 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de 2 Nisan'daki izinsiz gösteride terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan attıkları ve güvenlik güçlerine taşla saldırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklanmıştı.