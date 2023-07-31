İzmir'deki Hipodromda Çıkan Kavgada 6 Kişi Yaralandı

İzmir'in Buca ilçesindeki hipodromda at sahibi 2 grubun birbirine tekme, yumruk ve küreklerle saldırdığı kavgada 6 kişi yaralanırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki hipodromda at sahibi 2 grubun birbirine tekme, yumruk ve küreklerle saldırdığı kavgada 6 kişi yaralanırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şirinyer Hipodromu'nda dün öğle saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, hayvanlarını muayene ettirmek için sıraya giren at sahipleri tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup birbirine tekme, yumruk ve küreklerle saldırdı. Hipodromun savaş alanına döndüğü kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden tarafları ayırdı. Çeşitli hastanelere kaldırılan 6 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)