İzmir'deki Hastane Yanındaki Depoda Yangın: Hastalar Güvenli Şekilde Tahliye Edildi

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İzmir'in Konak ilçesinde bir inşaat deposunda çıkan yangın sonrası Medicana International İzmir Hastanesi'nde tedavi gören hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangın kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanenin bitişiğindeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki inşaatta kullanılan plastik boru ve malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Kent genelindeki belediyeler tarafından bölgeye çok sayıda su tankeri yönlendirildi.

Deponun bitişiğinde bulunan Medicana International İzmir Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye edildi.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar kentin farklı yerlerinden de görünüyor.

Acil müdahale gereken hastalar, bölgeye yönlendirilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bazı hastalar ise Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastanenin karşısına kurulan çadırlara taşınıp tedavilerine başlandı.

Hastanede ve Basmane bölgesinde tedbir amacıyla elektrik kesintisi uygulandı. Mürselpaşa Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin depodaki çalışmaları devam ediyor.

Hastaneden açıklama

Medicana International İzmir Hastanesinden yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır."

"Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir"

İzmir Valisi Süleyman Elban da yangına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yangının hastanenin yakınındaki bir inşaat deposunda meydana geldiğini ve çevreye yayıldığını belirtti.

Hastane binasının yayılan dumandan kısmen etkilendiğini aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Olayın ardından tüm ekiplerimiz süratle müdahaleye başlamıştır. Şu ana kadar hastanede tedavi gören hiçbir vatandaşımız olumsuz etkilenmemiştir. Tüm hastalarımız, sağlık durumları dikkate alınarak güvenli bir şekilde diğer sağlık kuruluşlarına tahliye edilmektedir. İtfaiye, AFAD, UMKE ve güvenlik güçlerimiz tam koordinasyon içinde görevlerinin başındadır. Valiliğimiz süreci anbean takip etmektedir. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir."

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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