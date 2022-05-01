Hak-İş üyeleri, Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptı

Hak-İş'e bağlı sendikaların üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Grup, "Mevsimlik işçiler kadro bekliyor", "Asgari ücret yeniden belirlensin", "Enflasyon üstünde ek zam istiyoruz" şeklinde dövizler açtı.

Hak-İş İzmir İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, işçilerin taleplerini 1 Mayıs'ta, basın açıklamaları ve dijital platformlarda dile getirdiklerini belirtti.

Şimşek, konfederasyon olarak 1 Mayıs'ta tüm emekçiler, mağdurlar, mazlumlar ile tüm insanlık adına dayanışma için meydanda olduklarını söyledi.

Salgının etkilerinin devam ettiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde emekçilerin hakkı için, daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis edilmesi için sosyal ve ekonomik refah için, sorunların çözümü için taleplerimizi Türkiye'de 81 ilde ve dijital platformlarda sunuyoruz."