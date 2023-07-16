İzmir'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının elektrik trafosundan kaynaklandığı belirtilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinden dumanların yükselmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Tesisin bahçesindeki elektrik trafosundan kaynaklanmış olabileceği belirtilen yangının, tesiste hasara yol açtığı kaydedilirken soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel