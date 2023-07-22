İzmir'deki fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir polyester fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının diğer fabrikalara sıçraması önlenirken, soğutma çalışmaları devam ediyor.