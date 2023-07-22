İzmir'deki Fabrikada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve alevler diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.