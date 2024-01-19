İzmir'deki fabrika yangınında tutuklama
İzmir'in Çiğli ilçesindeki eski fabrika binası yangınında 2 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan firma yetkilisi 2 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İzmir'in Çiğli ilçesinde, 2 işçinin hayatını kaybettiği eski fabrika binası yangınına ilişkin gözaltına alınan firma yetkilisi 2 şüpheli tutuklandı.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 17 Ocak'ta kozmetik ürünlerin depolandığı eski fabrika binasında, çalışanlar temizlik yaparken çıkan yangında işçilerden Kadir Zor olay yeri, Yelit Özçelik ise kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan firma yetkilileri M.Ü. ile B.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan hastaneye kaldırılan işçilerden Mustafa Zor ile Abdullah Genç'in tedavileri devam ediyor.