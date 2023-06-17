İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Tutuklama

İZMİR'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 5 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından merkez ve 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 5 ay boyunca belirlenen adresleri ve şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrasında operasyon için harekete geçildi. Kent merkezi ve 5 ilçede 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel, 1 helikopter ve 8 narkotik köpeği ile eş zamanlı baskın yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlan 46 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.