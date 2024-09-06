İzmir'deki Elektrik Kazası Davasının İlk Duruşması Tamamlandı

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) – İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İZSU ve GDZ Elektrik AŞ.'den 42 sanığın yargılandığı davanın iki gün süren ilk duruşmasının ardından mağdur avukatları basın açıklaması yaptı.

İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği, İZSU ve GDZ Elektrik AŞ.'den aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 42 kişinin yargılandığı davanın ilk celsesi iki günde gerçekleştirilen dört oturumla tamamlandı.

Sanıklar hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan" 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada ara karar verildi.

Dün 13 tutuklu ve bugün 9 tutuksuz yargılanan sanığın ifadelerinin alınmasının ardından savcı ilk oturumda, mütalaasını okuyarak olay yerinde yapılacak incelemeyle yeni bilirkişi raporunun hazırlanmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti.

Duruşmada, tutuklu sanıların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Adli kontrol şartı ya da yurtdışı çıkış yasağı ile yargılanan tutuksuz sanık Alara Ekli'nin ev hapsi kararının sanığın hamilelik durumu gözetilerek kaldırılmasına ve yeni bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar verildi.

Öte yandan; duruşma sonrasında mağdur avukatları ve aileleri basın açıklaması yaptı.

Düzgüner: "Yargılanıp ceza görmesini istiyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız"

İnanç Öktemay'ın avukatı Cenk Düzgüner, sosyal medyaya vurgu yaparak şunları söyledi:

"Sosyal medyayı her zaman çok kötülüyoruz. Ama bu davada sosyal medya bize çok faydalı oldu. Çünkü insanlar bu davayla çok ilgilendi. İnşallah adalet tecelli edecektir. Biz de avukatlar olarak elimizden geleni yapacağız. Suçluların bulunması, ihmalleri olanların en alttan en üste kadar bundan ihmali olan herkesin yargılanıp ceza görmesini istiyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız."

Yılmaz: "Özelleştirenler hakkında dava açın. Asıl suçlular onlardır"

Baro Başkanı Sefa Yılmaz ise duruşmada yaşananları eleştirirken özelleştirmelere tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Duruşma koşullarını sorarsanız çok olumsuzdu salondaki durum. Herkes bundan rahatsız olmasına rağmen çok da fazla üzerinde durulmadı. İki günlük ilk duruşmanın sonunda tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, ayrıca birtakım tedbirler vardı onların da devamına karar verildi. Biz 12 Temmuz'dan iki gün sonra olay mahallinde bir açıklama yapmıştık. Kamuya ait alanların özel şirketlere peşkeş çekilmesinin bu sonuçları doğurduğunu söylemiştik. Özellikle özel sektörün vasıfsız eleman, vasıfsız işçilik ve vasıfız malzeme kullanması ve kar hırsı… Sadece bu. Bu hırsla yapılan bütün işlemlerde ne yazık ki bu cinayetleri görmeye devam edeceğiz. İki gündür içeride sorumluluklar kime aittir, kim sorumludur sorusunun cevabı aranıyor ama kimse sorumluluğu kabul etmiyor. Böylesi hukuksuz bir ülkede yaşıyoruz. Bizim kanaatimiz… 10. Ağır ceza mahkemesi bu maddi gerçeğe ulaşabilecek mi bilemiyoruz. Dosyadaki bilirkişi raporu ve iddianame bizim için yetersiz. Asıl sorumluların kim olduğunu bulmak gerekir. Yoksa bu dar kalıplar içerisinde biz ali ile Veli ile Arif ile uğraşırsak bu hukuksuzluklar devam edecektir. Bu ülke bunu hak etmiyor. Bizim insanımız bunu hak etmiyor. Yarın yağmurlar başlayacak. Hangimiz Alsancak'ta dolaşabileceğiz? Hangimiz ölmeyeceğinden emin olacak? Bu insanlar bu hukuksuzluğa tahammül edemez. Gelin kamu alanlarını özelleştirmeyin. Özelleştirenler hakkında dava açın. Asıl suçlular onlardır."

Sarıçiçek: "Bir dahaki duruşmamız 3 güne yayılacak"

Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek ise şöyle konuştu:

"Davamız dün başladı. Fakat sanıkların çok sayıda olması nedeniyle dün ve bugün toplamda 13'ü tutuklu dokuzu tutuksuz 22 sanık dinlendi. Bir dahaki duruşmamız 3 güne yayılacak. 13-14-15 Kasım günlerine ertelendi."