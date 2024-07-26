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İzmir'deki elektrik akımı olayında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan elektrik akımı olayında 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İZSU Genel Müdürü ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü de aralarında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, aralarında İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun çıkmasının ardından dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun aralarında bulunduğu 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İzmir Adliyesine sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü önünde toplanan, akıma kapılarak ölenlerin yakınları, sevk sırasında zanlıları alkışladı.

Öte yandan, Ordu'da yakalanan 1 şüphelinin ifadesinin SEGBİS aracılığıyla alınacağı bildirildi.

Bilirkişi Heyet Raporu

Soruşturma kapsamında şehir bölge plancısı, elektrik elektronik, elektrik ve inşaat mühendislerinden oluşan Bilirkişi Heyeti Raporu'nda da olayda teknik kusurların tespiti yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorumluluk, kusur ve ihmallerinin detaylı olarak verildiği raporda, olayın yaşanmasına ilişkin zincirleme tabir edilen kusurlar şöyle sıralandı:

"Gdz Elektrik şirketinin, 2015 yılında ihale edilen yeraltı elektrik kablolama işine ilişkin ihale teknik şartnamesine aykırı olarak işin kabulünü yapması ve bunun 'çok tehlikeli duruma' sebebiyet vermesi,

İZSU tarafından yapılan 3 ve 4 Ocak 2024 tarihlerindeki yağmur suyu rögarlarının montajında elektrik kablolarına hasar verilmesi,

Gdz tarafından hasar gören kablolarda bir daha benzer hasarın yaşanmaması adına herhangi bir önlem alınmaması, kablolarda sadece basit onarım yapılması,

İZSU tarafından rögar kapaklarında basit onarımlarla riski ortadan kaldıracak bir çalışmanın yapılmaması,

Rögarların çökmesiyle elektrik yeraltı kablolarının hasar görmeye başlaması anlaşılmış olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmaması, basit onarım yapılmaya devam edilmesi, popülist tabirle günün kurtarılması,

İZSU tarafından teslim alınan yağmur suyu ızgaralarında bakım yetersizliği nedeniyle ızgaraların pislik ve çamurla dolarak kesitinin daraldığı, bu noktada yolda su baskınlarının bir daha yaşanmaması adına İZSU tarafından herhangi bir önlem alınmaması..."

Raporda ayrıca 2015'te elektrik kablolarının döşenmesinden mazgalların yapımı, arızaların oluşumu, olay günü yağmur suyu birikimi ve 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne kadar geçen süreç de özetlendi.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 zanlıdan 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun dün çıkmasının ardından ek gözaltı talimatı verilen 11 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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