İzmir'deki depremde yaşamını yitiren Umut anısına kütüphane açıldı - Haberler

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İzmir'deki depremde yaşamını yitiren Umut anısına kütüphane açıldı

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'deki depremde yaşamını yitiren Umut anısına kütüphane açıldı

İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perincek'in aynı felakette yaşamını yitiren 7 yaşındaki ağabeyi Umut anısına, ailesinin kurduğu Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) tarafından Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'na "Umut Kütüphanesi" kuruldu.

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perincek'in aynı felakette yaşamını yitiren 7 yaşındaki ağabeyi Umut anısına, ailesinin kurduğu Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) tarafından Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'na "Umut Kütüphanesi" kuruldu.

Konak ilçesindeki okulda boş bir sınıfı kütüphaneye dönüştüren YUVA, yüzlerce çocuğun kitaplarla buluşmasını sağladı.

Petek tasarımlı kütüphanenin duvarlarına YUVA tarafından yapılan çizimler ve tasarımlar konuldu.

Vakfın yönetim kurulu başkanı ve Umut'un annesi Seher Perincek, Umut'un anısını mümkün olduğu kadar çok kütüphanede yaşatmaya gayret ettiklerini, yeni kütüphanelerin yolda olduğunu ifade etti.

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AA / Mustafa Güngör - Güncel

Umut Vakfı, İzmir, Umut, Güncel, Haberler

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