İzmir'deki depremde ölen ikizler, isimlerinin yaşatıldığı kütüphanede anıldı - Haberler

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İzmir'deki depremde ölen ikizler, isimlerinin yaşatıldığı kütüphanede anıldı

AA - Halil Fidan - Güncel
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İzmir'deki depremde ölen ikizler, isimlerinin yaşatıldığı kütüphanede anıldı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz, Kütüphane Haftası dolayısıyla isimlerinin yaşatıldığı Bornova Atatürk Kitaplığında anıldı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz, Kütüphane Haftası dolayısıyla isimlerinin yaşatıldığı Bornova Atatürk Kitaplığında anıldı.

Anne Tülin Batmaz ve ikizlerin arkadaşlarının katıldığı programda kütüphane bahçesinde müzik dinletisi, zumba, kukla atölyesi, tiyatro gösterisi ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Çocuklarının bu kütüphaneye üye olduğunu anlatan anne Batmaz, "Bu kütüphanenin içinde Çınar ve Sayra için bir çocuk odası yapmıştık. O nedenle bizim için çok anlamlı bir yer burası. Bu nedenle her sene burada Kütüphaneler Haftası'nın bir gününde bir araya gelip çeşitli etkinliklerle Sayra ve Çınar'ı anacağız." dedi.

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AA / Halil Fidan - Güncel

Kütüphane Haftası, Çınar, İzmir, Ekim, Güncel, Haberler

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