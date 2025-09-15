İzmir'deki Çöp Sorunu Yangın Riski Artırıyor

İzmir'de toplanmayan çöplerin ateşe verilmesi çevre kirliliği açısından başka bir sorunu gündeme getirdi.

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de, kuraklık nedeniyle iki günde bir saat 23.00 ila 05.00 arasında yaşanan su kesintisi ve sokaklarda biriken çöp sorunu devam ediyor.

Günlük yaklaşık 5 bin tonluk çöpün döküldüğü kentte çöp toplama, depolama, nakil ve bertaraf süreçlerindeki aksaklıklar ana sorun olarak gözüküyor. Yaşananlar nedeniyle başta Buca, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova gibi merkez ilçelerde çöp yığınları oluşuyor.

Şehrin bazı bölgelerinde biriken çöpler son dönemde ateşe veriliyor. Bu sorun Buca Seyhan Mahallesi'nde yaklaşık 500 metre uzunluğundaki Hatboyu Caddesi'nde sık sık yaşanıyor. Yine aynı mahallede futbol sahası büyüklüğündeki bir alana dökülen evsel atık, plastik, tekstil ve moloz yığınlarında yangın meydana geliyor.

Mahalle sakini Begüm Ece Elçekin, doğup büyüdüğü mahallesinin çöplüğe dönüştüğünü söyledi.

Çöplerin her gün yakıldığını belirten Elçekin, şunları kaydetti:

"Artık çöp dağları, itfaiyenin bile baş edemeyeceği büyüklükte yangına neden oluyor. Yeğenim henüz 6 aylık. Böyle çöplük bir alanda büyümek zorunda. Bebeği dışarıya çıkaramıyoruz. Çöp kokusu, duman ve sineklerden evimizde yaşamıyoruz."

Bölgedeki esnaf Yunus Cırık da çöplerin yakılması nedeniyle trafonun patlamasından endişe ettiğini dile getirdi.

Cırık, "Burası benim iş yerim, ekmek teknem. Burası yanarsa, benim hayatım bitti demektir, diğer dükkanlar da yanar. Yangın esnasında içeride birisi olursa ne olacak, durum çok kötü. Buca Belediyesini de defalarca aradım, ilgilenen yok, lütfen şu çöp sorununu artık çözün." ifadelerini kullandı.