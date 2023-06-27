İzmir'deki Çocuk Parkında Yangın: Oyun Grubu Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Buca ilçesindeki Şemsiyeli Çocuk Parkı'nda çıkan yangın sonucu oyun grubu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, parkta büyük bir emekle yenileme çalışmaları tamamlanmıştı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, vandalizme yenilmeyeceklerini ve çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İZMİR'in Buca ilçesindeki Şemsiyeli Çocuk Parkı'nda oyun grubu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yıldız Mahallesi'ndeki Şemsiyeli Park'ta bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine parka polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, çocuk parkındaki oyun grubu kullanılamaz hale geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Yüreğimiz yanıyor. Çocuklarımız bayramda gönüllerince koşup, oynasınlar diye bütün parklarımızda büyük bir emekle yenileme çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi maalesef bu görüntüler Şemsiyeli Park'tan. Bizler vandalizme yenilmeyeceğiz. Buca'nın çocukları ve evlatları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.