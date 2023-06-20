İzmir'deki Cinayet Şüphelisi Gözaltına Alındı, Şüpheli Sayısı 4'e Yükseldi

ŞÜPHELİ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürdükten sonra Çeşme'de yakalanıp gözaltına alınan Saparmurat Haliyev'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ayrıca cinayetin ardından Haliyev'e yardım ettikleri gerekçesiyle Afgan uyruklu H.G.H., Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheli de Haliyev ile birlikte adliyeye sevk edildi. Haliyev'in ifadesinde Gülkamar Hanimova'nın kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu yüzden de cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi. Haliyev'in 4 kişiyi olayın yaşandığı eve geldikçe tek tek kesici aletlerle öldürdüğünü ve parçaladıktan sonra cesetleri derin dondurucuya ve buzdolabına koyduğunu söylediği aktarıldı. Ayrıca Haliyev'in olay günü tüm parasıyla derin dondurucu aldığı, Çeşme'deki inşaatta yurt dışına kaçmayı planladığı için para biriktirmek amacıyla çalışmayı sürdürdüğünü söylediği de belirtildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,