İzmir'deki Cep Telefonu Mağazasında Yangın Çıktı, Kundaklama Şüphelisi Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir cep telefonu mağazasında çıkan yangının kundaklama olduğu belirlendi. Yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve üst kattaki dairelerde de hasar oluştu. Şüpheli, iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılıkta bulunması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir cep telefonu mağazasında ve üst katlar ile yanındaki kasap dükkanında da maddi hasara neden olan yangının, kundaklama olduğu belirlenip, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılıkta bulunması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki cep telefonu mağazasında, geçen 24 Kasım'da saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Motosikletli bir kişinin iş yerine gelerek, camları kırıp, dükkanı kundakladığı öne sürüldü. Yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve üst kattaki dairelerde de hasar oluştu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yapılan incelemelerde olayın kundaklama olduğu belirlendi. Polis, şüphelinin İ.S., olduğunu ve Buca'da bir evde saklandığını belirledi. İ.S., eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İ.S., emniyetteki ifadesinde, iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılıkta bulunması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Gözaltına alınan İ.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.