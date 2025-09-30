İzmir'deki Çelik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik konstrüksiyon fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bir saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'de Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çelik konstrüksiyon fabrikasında kimyasal maddelerin bulunduğu bölümde saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında fabrikada zarar meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel