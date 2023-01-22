İzmir'deki camilerde, "Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" programı düzenlendi Güncel Haberler İzmir'deki camilerde "Kur'an dostları, haydi sabah namazında Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" başlıklı program düzenlendi. İzmir'deki camilerde "Kur'an dostları, haydi sabah namazında Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" başlıklı program düzenlendi. Camilerde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. İl Müftüsü Salih Sezik, Bornova ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Camisi'ndeki programa iştirak etti. Sezik, yaptığı konuşmada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve İslam alemine yapılan saygısızlığı kınadı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı. TÜGVA üyeleri, Buca'da buluştu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri Buca ilçesindeki Eyüp Sultan Camisi'nde bir araya geldi. TÜGVA Buca İlçe Başkanı Zafer Aygül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İslam'ın barış, kardeşlik ve hoşgörü dini olduğunu vurguladı. Kutsal değerlere yapılan saldırının sonunun hüsran olacağını vurgulayan Aygül, "İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran, yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel İsveç İzmir Güncel Haberler

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