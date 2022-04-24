(FPV DRONE) Çakalburnu Lagünü ve kent ormanında ilkbahar güzelliği

İzmir'in Balçova ilçesinde korunaklı yapısıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü ve yanındaki İnciraltı Kent Ormanı, ilkbaharda yeşilin tonlarıyla farklı bir güzelliğe büründü.

İzmir Körfezi'nin güneyinde yer alan ve balıkça zengin olan Çakalburnu Lagünü, kuşlar için iyi bir beslenme ve göç esnasında konaklama alanı niteliği taşıyor.

Birinci derece sit alanı statüsünde olan lagün, tepeli pelikan, ak pelikan, karabatak, balıkçıl, ördek, sakar meke, yalıçapkını, çulluk gibi çok sayıda kuş türünü barındırıyor.

Burada yaşamlarını sürdüren Anadolu'nun "allı turnası" flamingolar ise bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

İzmirlilerin özellikle hafta sonları yoğun olarak ziyaret ettiği lagün ve yanındaki İnciraltı Kent Ormanı, bahar aylarında büründüğü yeşilin tonlarıyla ilgi çekici manzaralar oluşturuyor.

Doğal güzellikleriyle huzur veren bölge, Anadolu Ajansı (AA) tarafından FPV drone ile görüntülendi.