İzmir'deki Bizİzmir Dayanışma Noktaları uluslararası CIPSS programı ile güçlendirilecek

İzmir'in 11 farklı bölgesinde hizmet veren Biz İzmir Dayanışma Noktaları, Lund Üniversitesi ve Raoul Wallenberg Enstitüsü'nün işbirliğiyle yapılan uluslararası CIPSS programı ile daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi yurttaşlara verilen hizmetin kalite standardını ve niteliğini yükseltmek için çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı farklı müdürlüklerde psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan bir ekip tarafından, her yıl açılan uluslararası "CIPSS" (Kamu Alanlarının ve Kamu Hizmetlerinin Kapsayıcı, Sürdürülebilir, Dirençli Olarak İnovasyonu ve Birlikte Tasarımı) programına yapılan başvuru 2023 yılının Mayıs ayında olumlu sonuçlandı. Program kapsamında İsveç'teki Lund Üniversitesi'ne bağlı bir ekip İzmir'e gelerek incelemelerde bulundu.

PROJE EKİBİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER

Proje aşamalarından biri olan mentor ziyaretlerini tamamlamak amacıyla, programın düzenleyicileri Lund Üniversitesi ve Raoul Wallenberg Enstitüsü Türkiye Direktörü İlhami Alkan Olsson, Çevre ve İklim Bilimleri Merkezi Direktörü Joanna Alkan Olsson, programın Türkiye Ana Mentoru Doç. Dr. Özgür Arun ve İzmir Mentoru Prof. Dr. Canan Madran, iki gün boyunca Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın farklı birimlerini ve dayanışma noktalarını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bizİzmir Dayanışma Noktaları'nda verilen hizmetlerden oldukça etkilendiğini belirten Direktör Joanna Alkan Olsson, farklı sosyal modeller üzerinden proje ekibi ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

PERSONEL KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI DA VAR

Program ile Bizİzmir Dayanışma Noktalarının daha kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasına yönelik bir değişim projesi kurgulanacak. Program, hassas gruplara sunulan kamu hizmetlerinin kapsayıcı olarak tekrar düzenlenmesi için belediye personelinin kapasitesinin artırılmasına da odaklanıyor.

Bu yıl Türkiye'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Şişli Belediyesi de programa katılmaya hak kazandı.