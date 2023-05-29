İzmir'deki Bayraklı Tünelleri'nde Tır Yangını
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İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde çıkan yangında bir tır kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenenler itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliye edildi.
İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde çıkan yangında bir tır kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenenler itfaiye ve sağlık ekiplerince tahliye edildi.
Bayraklı ile Bornova ilçeleri arasındaki tünelde bir tırda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Oluşan yoğun duman nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar ekiplerce tahliye edilirken, tünel, Karşıyaka yönüne ulaşıma kapatıldı.
Dumandan etkilenen bazı kişiler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel