İzmir'deki Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın (4)
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İzmir'de Bayraklı Tüneli'nde seyir halindeki A.Ö. yönetimindeki 35 TKD 58 plakalı kompresör yüklü TIR'da çıkan yangında dumandan etkilenip, hastaneye kaldırılan 31 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
DUMANDAN ETKİLENEN 31 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
İzmir'de Bayraklı Tüneli'nde seyir halindeki A.Ö. yönetimindeki 35 TKD 58 plakalı kompresör yüklü TIR'da çıkan yangında dumandan etkilenip, hastaneye kaldırılan 31 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel