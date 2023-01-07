İzmir'deki akraba kavgasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler İzmir'in Tire ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'in Tire ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karateke Mahallesi'nde yaşayan Ş.Y.Ş, M.G, A.G, H.G. ile akrabaları Ş.G. ve Tuncay Güngör arasında 4 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.G. ve M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay Karateke Mahallesi'nde yaşayan akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 Ocak'ta bıçaklı kavga çıkmış, Ş.Y. Ş, H.G, Ş.G. ve Tuncay Güngör bıçakla yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Tuncay Güngör, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili H.G, M.G. ve babası A.G. gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel kavga İzmir Güncel Haberler

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