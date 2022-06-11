İzmir'deki Afro-Türklerin yaşamını konu alan fotoğraflar Amsterdam'da sergileniyor - Haberler

Hollanda'da doğan Türk fotoğrafçı Ahmet Polat'ın Ege'de yaşayan Afro-Türkleri konu alan Esmeray (Dark Moon) fotoğraf sergisi Amsterdam'ın Merkator Meydanı'nda ziyaretçilerle buluşuyor.

Ahmet Polat, AA muhabirine, 17 yıldır Afro-Türklerin tarihi üzerine çalıştığını belirterek, "Başlarda tarih ve arşiv çalışmalarıyla başladık fakat sonrasında Afro-Türklerin güncel hikayelerini anlatmak için röportaj ve fotoğraf sergisi yoluna gittik." dedi.

Polat, serginin adının "Gel Tezkere" ve "Unutama Beni" şarkılarıyla tanınan sanatçı, besteci ve oyuncu Esmeray Diriker'den esinlenerek konulduğunu vurguladı.

Türkiye'deki çok kültürlülüğün en önemli gruplarından birinin Afro-Türkler olduğunu dile getiren Polat, "Serginin Amsterdam'da çok sayıdaki farklı kültürel dokunun bulunduğu Merkator Meydanı'nda yapmamız çok anlamlı oldu." diye konuştu.

Polat, herkesin kendi kültürünü koruduğu bu ortamda, Afro-Türklerin tanınması adına gelecek yıllarda daha farklı çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Osmanlı'ya uzanan derin ve karmaşık tarih

Afro-Türkler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şakir Doğuluer, AA muhabirine, sergi kapsamında düzenlenen festivale katılmak için İzmir'den Amsterdam'a geldiğini söyledi.

Anadolu'da yaşayan Afrika kökenlilerin Osmanlı'ya uzanan çok derin ve karmaşık bir tarihi olduğunu belirten Doğuluer, "Dil ve tarihi kayıtlar çok az ama biz kendimizi rahat hissediyoruz, Türk hissediyoruz." dedi.

Doğuluer, Türkiye'de yaşayan Afrika kökenlilerin sayısının bilinmediğini, evlilik yoluyla sayılarının arttığını ancak siyahi olmayanlarla yapılan evlilikler nedeniyle renklerinin açılmaya başladığını kaydetti.

"Nadir bulunan bir topluluğuz"

Afro-Türkler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sorumlusu Orhan Çetinbilek, dünyada çok az Afro-Türk bulunduğunu dile getirdi.

Çetinbilek, "Nadir bulunan bir topluluğuz ve kıymetimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Osmanlı'daki Afrikalı hikayesinin Batı'nın kolonizasyon sürecinden çok farklı olduğunu belirten Çetinbilek, derneğin asıl amacının "Osmanlı'nın Afrika hikayesini dünyaya anlatmak" olduğunu söyledi.

Dana Bayramı

Sergiye katılmak üzere Amsterdam'a gelen Derneğin Başkan Yardımcısı Beyhan Türkkollu ise Amsterdamlılara Dana Bayramı'nı anlattı.

Yaklaşık iki yüzyıl öncesinde Nijer'de kutlanan bu bayramın 2018 itibariyle İzmir'de de kutlanmaya başladığını dile getirdi.

Yardımlaşmayı ve doğaya sevgini öne çıkaran Dana Bayramı'nda yapılan farklı etkinliklerde "İnsanlara sosyalleşmeyi, paylaşmayı ve kaybedilenleri bulmaya öğretmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Çok sayıda Hollandalının yoğun ilgi gösterdiği sergi 30 Haziran tarihine kadar Amsterdam Merkator Meydanı'nda ziyarete açık olacak.