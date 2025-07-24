İzmir'de Zorla Irza Geçme Suçlusu Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'da, zorla ırza geçme suçundan 51 yıl hapis cezası bulunan H.Y., motorize polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'da zorla ırza geçme suçundan hakkında kesinleşmiş 51 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan H.Y., motorize polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından dün gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine durdurulan H.Y.'nin kimlik sorgulamasından 'zorla ırza geçme' suçundan hakkında kesinleşmiş 51 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Firari şüpheli H.Y., gözaltına alındı. H.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! 'Bu halde uçağa nasıl bindin?'

Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! "Bu halde uçağa nasıl bindin?"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'dan Türkiye'ye uzanan cinayet! 41 yıl sonra yara izi katili ele verdi

Almanya'dan Türkiye'ye uzanan cinayet! 41 yıl sonra yara izi ele verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.