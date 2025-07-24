İzmir'de Zorla Irza Geçme Suçlusu Yakalandı
İzmir'da, zorla ırza geçme suçundan 51 yıl hapis cezası bulunan H.Y., motorize polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İZMİR'da zorla ırza geçme suçundan hakkında kesinleşmiş 51 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan H.Y., motorize polis ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından dün gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine durdurulan H.Y.'nin kimlik sorgulamasından 'zorla ırza geçme' suçundan hakkında kesinleşmiş 51 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Firari şüpheli H.Y., gözaltına alındı. H.Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel