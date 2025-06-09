İzmir'de Zincirleme Trafik Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Zincirleme Trafik Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, bayram ziyaretinden dönen çiftin ve başka bir aracın sürücüleri yaşamını yitirdi.

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Özkan Nazlı (45) idaresindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, Menderes-Seferihisar kara yolu Keler mevkisinde karşı yönden gelen Sultan Baran'ın (22) kullandığı 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 CLF 493 plakalı otomobil, seyir halinde olan S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) hayatını kaybetti.

Yaralanan E.D.D. (20) ve Z.N. (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü S.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bayram ziyaretinden dönüyorlarmış

Özkan ve Suna Nazlı çiftinin cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Cenazeler, Bornova Hüseyin İsabey Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kemalpaşa'daki Ansızca Mezarlığı'na defnedildi.

Menderes'te ikamet eden çiftin, Bornova ilçesindeki yakınlarına bayram ziyaretine gittiği, dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Sultan Baran ile ablaları Emine ve Fatma Baran'ın cenazelerinin ise memleketleri Mardin'de toprağa verileceği bildirildi.

Baran kardeşlerin, Menderes'te midye dükkanı işlettiği, iş yerlerini kapatmalarının ardından Karabağlar ilçesindeki evlerine döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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