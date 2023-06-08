İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada minibüs, otomobil ve tır çekicisi çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.
İzmir- Ankara Asfaltı'nda Turgutlu yönüne giden 07 LH 339 plakalı minibüs, aynı yönde giden 45 SA 699 plakalı otomobil ile 35 HC 0711 plakalı tır çekicisi, KOSBİ Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında çarpıştı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü, otomobilde bulunan bir çocuk ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkışan yaralılar araçtan çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.