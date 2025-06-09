İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Ölü, 2 Yaralı

İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Ölü, 2 Yaralı
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İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İZMİR) - İzmir'in Menderes ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaraladı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Menderes-Seferihisar kara yolunun Keler mevkisinde sabaha karşı 03.30 sıralarından meydana geldi. 45 yaşındaki Özkan Nazlı'nın kullandığı araç, karşı yönden gelen 22 yaşındaki Sultan Baran'ın aracıyla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bu sırada seyir halinde olan 21 yaşındaki Samet Uslu'nun kullandığı araca da çarptı.

Kazada sürücü Özkan Nazlı ile eşi Suna Nazlı ve diğer otomobilde bulunan şoför Sultan Baran ile kardeşleri Emine ve Fatma Baran yaşamını yitirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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