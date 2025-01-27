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İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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İzmir'in Konak ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

İzmir'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hafif yaralandı.

Konak ilçesi Mürselpaşa Bulvarı'nda İ.S.S. idaresindeki 35 CJF 169 plakalı otomobil ile E.İ. yönetimindeki 35 AZ 5603 plakalı otomobil ve Y.T'nin kullandığı 34 KEE 261 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle 35 CJF 169 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik trafosunu kırdıktan sonra devrildi.

Bu aracın sürücüsü İ.S.S. ile yanındaki kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine sağlık, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansta tedavi edilen İ.S.S. ile diğer yaralı hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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