Haberler

İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 54 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yazıbaşı Mahallesi Işıklar mevkisinde S.Ç. (19) idaresindeki 09 HR 745 plakalı otomobil, M.Ö. (26) yönetimindeki 41 AST 377 plakalı otomobil, Y.B'nin (39) kullandığı 09 DR 013 plakalı otomobil ve S.Ç. (26) idaresindeki 35 COM 412 plakalı otomobil ile Hüseyin Tekgül'ün (54) kullandığı motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada motosikletin sürücüsü Tekgül, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay

2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.