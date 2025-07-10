İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeşillik Caddesi'nde Ş.T'nin kullandığı 35 AZD 001 plakalı otomobil, Y.D. (44) idaresindeki 35 BYN 874 plakalı motosikletle çarpıştı. Otomobil çarpışmanın ardından aynı yönde ilerleyen H.B. yönetimindeki 20 AST 40 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.B'nin aracı kontrolden çıkarak yol kenarındaki mobilya mağazasına girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Y.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralanan H.B. ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü Ş.T'nin olay sonrası yaya olarak bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Polis, Ş.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.