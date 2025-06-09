İzmir'de Zincirleme Kaza: 5 Ölü, 2 Yaralı

İZMİR'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Menderes Seferihisar kara yolu üzeri Keler mevkisinde meydana geldi. Özkan Nazlı'nın (45) kullandığı 35 CLF 493 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sultan Baran (22) yönetimindeki 35 ZY 756 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan Özkan Nazlı'nın kullandığı otomobil, seyir halindeki S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilin sürücüsü Sultan Baran ile ablaları Emine Baran (26) ve Fatma Baran (24) yaşamını yitirdi. Yaralanan E.D.D. (20) ve Z.N. (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansız bedenler, kaza yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morga götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü S.U. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.