İzmir'de zeytinyağı tadım eğitimi verildi

İzmir'de, zeytinyağında bilinçli tüketimin yaygınlaşması amacıyla tadım eğitimi verildi.

Tadım uzmanı Bilge Keykubat tarafından Cordelion Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen zeytinyağı tadım eğitimine, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile farklı sektörlerden isimler katıldı.

Keykubat, ilk olarak "Gastronomide Zeytinyağı ve Zeytinyağının Duyusal Analizi" konulu sunum yaptı.

Türk mutfağının gastronomide çok önemli yer sahip olduğunu hatırlatan Keykubat, şunları kaydetti:

"Tarım ülke ekonomisi için vazgeçilmez. Salgın döneminde bunu hep birlikte yaşadık. Bundan dolayı üreticilere desteğimiz devam etmeli, iç piyasadaki ihtiyacımızı karşıladıktan sonra da dış satım ana hedeflerimiz arasında olmalı. İşte ihracat değeri olan ürünlerden biri de zeytin ve zeytinyağı. Baktığınız zaman Türk zeytinyağı dünyanın en iyisi. Pazarlama konusunda sorunlarımız olabilir ancak bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türk zeytinyağını herkes tanır. Bu anlamda zeytinyağı üretimi kadar tüketimi de önemli. Ne kadar çok tüketirsek üretimi de o kadar artacaktır. Böylece fiyat da bir dengeye oturacaktır."

İzmir Ticaret Borsası bünyesinde kurulan zeytinyağı tadım paneliyle doğru zeytinyağı tüketimi konusunda bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Keykubat, son dönemde üretim miktarı yanında tüketici bilincinin de arttığına işaret etti.

Her bölgenin kendine özgü zeytinyağı olduğunu vurgulayan Keykubat, bu üründe en mühim noktanın erken hasat soğuk sıkım olduğuna işaret etti.

Zeytinyağındaki polifenolün bu ürünün tercih edilmesinin başında geldiğini anlatan Keykubat, "Kalite arayanların bir kere renk konusuna takılmaması lazım. İyi bir zeytinyağı boğazda acılık ve yakıcılık bırakması gerekiyor. Bunların da dengeli olması lazım. Yağda en önemli konu denge biz buna bakıyoruz. Örneğin çok fazla acı olursa da sorun. Ayrıca filtre edilmemiş zeytinyağı tercih edelim. Çok fazla soruluyor, asitlik derecesi tadımda anlaşılmaz buna dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Tadım uzmanı Keykubat, daha sonra zeytinyağı tadımıyla ilgili teknik bilgiler verdi.

Programın sonunda da katılımcılar zeytinyağı tadımı yaptı, değerlendirmelerde bulundu.