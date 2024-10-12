İzmir'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Yukarıkızılca mevkisindeki zeytinlikte çıktı. Zeytinlikten yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel