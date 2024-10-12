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İzmir'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Yukarıkızılca mevkisindeki zeytinlikte çıktı. Zeytinlikten yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemalpaşa 3-sayfa Güncel Tarım Çevre Yaşam İzmir

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