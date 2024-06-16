İzmir'de Zeytinlikte Çıkan Yangın Söndürüldü
İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan bir zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.
İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeni Mahalle'de M.T'ye ait zeytinlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahelesi sonucu kontrol altına alınan yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.