İzmir'de Zeytinlik ve İncirlikte Yangın: Bahçe ve Arı Kovanları Zarar Gördü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu 18 dönümlük bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangın sonucunda bahçedeki zeytin ve incir ağaçları ile arı kovanları zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu 18 dönümlük bahçe yandı, bazı arı kovanları zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ahrandı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bahçedeki zeytin ve incir ağaçları ile arı kovanları zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.