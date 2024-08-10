İzmir'de Zeytinlik ve İncirlikte Yangın: Bahçe ve Arı Kovanları Zarar Gördü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu 18 dönümlük bahçe yandı, bazı arı kovanları zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ahrandı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle zeytinlik alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bahçedeki zeytin ve incir ağaçları ile arı kovanları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.