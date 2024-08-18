İzmir'de Zeytinlik Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yukarıkızılca Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.