İzmir'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen 4 kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili adreste yapılan aramada, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir'de zehir tarlasına polis baskını: 4 gözaltı

İzmir polisi 4 uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen 4 kişi, polis ekipleri tarafında kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili adreste yapılan aramada, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen H.K., Ü.M., L.G., ve A.Y. adlı şüphelileri tespit etti. Ekipler tarafından yapılan operasyonda, 4 şüpheli de kıskıvrak yakalanırken, adreste yapılan aramada, 65 kök kenevir, 100 gram metamfetamin ve 54 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, H.K., Ü.M., L.G., ve A.Y. adlı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.