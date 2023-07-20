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İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 5 Tutuklama

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İzmir'in Bornova ilçesinde özel olarak oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, son bir haftada yaptığı 4 ayrı çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de zehir tacirlerine yönelik olarak özel oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, son bir haftada yaptığı 4 ayrı çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde sokakta uyuşturucu satan zehir tacirlerini yakalamaya yönelik olarak özel oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, ilçede son bir haftada 4 ayrı önemli çalışma yaptı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, çok sayıda sentetik ecza, esrar ve kokain ile hassas teraziler, silah ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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