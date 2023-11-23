İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'in Çiğli ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen polis operasyonlarında, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 403 gram metamfetamin, 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 zanlı tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ve Menemen ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik polis operasyonlarında; 5 kilo 403 gram metamfetamin, 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çiğli ve Menemen ilçelerinde belirlenen adreslerde operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 kilo 403 gram metamfetamin, 3 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 70 adet tabanca/tüfek fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklandı. - İZMİR