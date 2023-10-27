İzmir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 araçta yapılan aramalarda 5 kilo metamfetamin, silah ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 araçla kentte uyuşturucu madde sokmak isteyen zehir tacirlerine yönelik operasyonda yaklaşık 5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan analiz ve saha çalışmaları neticesinde, kentte uyuşturucu madde sokacakları tespit edilen şüphelilere operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce 2 araçta yapılan aramalarda; 4 kilo 970 gram metamfetamin, 2 tabanca,1 tüfek ve 40 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR